Димитрис Итудис: «Оправданий нет. Мы должны закрыть рот, смотреть видео и работать»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от «Олимпиакоса» в Евролиге отметил, что соперник заслужил победу. Также он добавил, что команда показала худший индекс полезности в истории?.

— Поздравляю «Олимпиакос», они верили в себя, старались, заслужили победу. Как мы часто говорим в спорте, мало — это много, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — У нас было не так много времени на подготовку во время двойной недели, и мы не смогли сменить чип. Оправданий нет. Мы должны закрыть рот, смотреть видео и работать. Еще раз, отдам должное соперникам. У нас есть много игроков, которым знакома радость побед, у которых есть титулы. Но сегодня мы показали худший индекс полезности в истории. Мы изменимся. Мы сделаем это. Вы знаете имя нашего клуба. Вы знаете меня.