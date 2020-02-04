Димитрис Итудис: «Эфес» победил абсолютно заслуженно»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата Евролиги против «Эфеса» (80:82).

— Игра получилась такой, как мы и ожидали, какой и должна быть игра двух команд, находящихся наверху турнирной таблицы, — цитирует Итудиса сайт ЦСКА. — В начале нам не хватало уверенности в защите. Во второй и третьей четвертях мы стали обороняться лучше, да и в четвертой хорошо работали на своей половине, вынуждали соперников ошибаться, спровоцировали 14 потерь в этом матче.

В какие-то моменты мы захватывали лидерство, в какие-то игра была равна. В итоге все решили небольшие детали. Результат мог оказаться в пользу как одной, так и другой команды. Поздравляю «Эфес», соперники победили абсолютно заслуженно. Это «двойная» неделя Евролиги, у нас нет времени на разбирательства, постараемся извлечь позитивные моменты из происходящего, сделать так, чтобы все получили хороший опыт.