Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что выход в финал четырех Евролиги дался его команды не так просто, как многие считают. Армейцам после победы над "Басконией" предстоит сыграть против "Реала"​.

– Меня расстраивает, когда люди, разбирающие в баскетболе, и болельщики говорят, что ЦСКА обязан каждый год быть в "Финале четырех", и это априори легко решаемая задача, – цитируют "Известия" Итудиса. – Это не так. По ходу сезона мы решали много очень сложных задач, но за счет отличного подбора игроков, классного менеджмента и плодотворной работы тренерского штаба обеспечили себе поездку в Виторию. Теперь мы вернулись в Москву и намерены проанализировать все ошибки в серии с "Басконией" и настраиваться на следующего соперника – "Нижний Новгород" в плей-офф Единой лиги ВТБ. Честно, пока я не думаю о "Реале".

Де Коло – это настоящий лидер, человек, способный показать себя во всей красе именно в решающих матчах, – пояснил Димитрис Итудис. – Я много говорил с Нандо по ходу этого сезона, ведь для него он складывался непросто – взлеты чередовались с падениями. Но я продолжал верить в него, и в серии с "Басконией" он доказал, что он великий снайпер, цепкий защитник. Но самое главное, что у него есть сила и харизма. Теперь важно, чтобы он подошел к "Финалу четырех" в хорошей форме и не испытывал проблем со здоровьем.