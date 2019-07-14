"Держись, твоя Звезда с тобой". "Црвена" поддержала Кузмича, который попал в автокатастрофу

Официальный Twitter "Црвены Звезды" поддержал центрового команды Огнена Кузмича, который попал в автокатастрофу.

​29-летний Кузмич был госпитализирован в больницу на вертолете. Сейчас он находится в Белграде. Отмечается, что у баскетболиста диагностировали перелом челюсти, черепно-мозговую травму и другие повреждения.

"Кузмич, твоя Звезда с тобой! Держись!", – написано в Twitter "Црвены Звезды".

Кузмич становился серебряным призером чемпионата Европы-2017 в составе сборной Сербии. Ранее выступал за "Голден Стэйт" и "Реал".

Игрок сборной Сербии и "Црвены Звезды" Кузмич находится в коме после автокатастрофы