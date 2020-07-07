Де Коло и Веселы останутся в «Фенербахче»

Защитник Нандо Де Коло и центровой Ян Веселы останутся в «Фенербахче», сообщает инсайдер Никос Варлас.

По информации источника, два этих баскетболиста не покинут турецкую команду, несмотря на слухи. Также, сообщается, что будущее другого лидера «Фенербахче», Костаса Слукаса, все еще находится под вопросом.

Ранее стало известно, что турецкий клуб сократил бюджет. Команду покинули главный тренер Желько Обрадович и форвард Луиджи Датоме.