"Дарюшафака" обыграла "Химки" в матче Евролиги

"Дарюшафака" победила "Химки" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 91:85 (17:23, 31:23, 15:19, 28:20). Самым результативным игроком в составе победителей стал Майкл Эрик, набравший 22 очка. У российского клуба отличился Алексей Швед, в активе которого 31 балл.

"Дарюшафака" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. "Химки" с 36 баллами располагаются на 13-й строчке.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

"Дарюшафака" (Турция) - "Химки" (Россия) - 91:85 (17:23, 31:23, 15:19, 28:20)

Все о Евролиге - здесь