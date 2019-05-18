ЦСКА вырвал победу у "Реала"! Армейцы - в финале Евролиги!

ЦСКА одержал победу над "Реалом" (95:90) в матче полуфинала плей-офф Евролиги. Самыми результативными игроками встречи стали защитники армейцев Нандо Де Коло и Серхио Родригес – у обоих по 23 очка.

Ранее "Эфес" в полуфинале турнира оказался сильнее "Фенербахче" (92:73).

Финал Евролиги ЦСКА - "Эфес" состоится 19 мая.

Евролига

1/2 финала

ЦСКА (Россия) – "Реал" (Испания) – 95:90 (18:22, 25:23, 22:28, 30:17)

ЦСКА: Де Коло (23), Клайберн (18), Родригес (23).

"Реал": Козер (18), Льюль (13), Рэндольф (12).

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