ЦСКА в Испании обыграл «Барселону»

«Барселона» на своем паркете проиграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги (67:96). Российская команда одержала первую победу после двух подряд поражений.

Самым результативным игроком встречи стал форвард каталонцев Никола Миротич, набравший 19 очков.

В турнирной таблице ЦСКА идет на 5-м месте, а «Барселона» — на 2-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 67:96 (20:18, 18:33, 12:25, 17:20)

Б: Дэвис (19), Миротич (19), Ханга (10).

Ц: Джеймс (14), Хиллиард (13), Курбанов (12), Хайнс (12).

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры