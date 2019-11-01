ЦСКА победил «Зенит» в Евролиге
21:56
«Зенит» на своем паркете в матче регулярного чемпионата Евролиги уступил ЦСКА (70:87). Хозяева сравняли счет в концовке третьей четверти, но проиграли четвертую с разницей в 15 очков.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Россия) — ЦСКА (Россия) — 70:87 (15:26, 22:22, 22:13, 11:26)
З: Айон (20 + 8 подборов), Томас (14), Холлинс (13).
Ц: Джеймс (16), Фогтманн (14 + 7 подборов), Курбанов (13), Хиллиард (13).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/
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