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ЦСКА победил «Зенит» в Евролиге

21:56
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«Зенит» на своем паркете в матче регулярного чемпионата Евролиги уступил ЦСКА (70:87). Хозяева сравняли счет в концовке третьей четверти, но проиграли четвертую с разницей в 15 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — ЦСКА (Россия) — 70:87 (15:26, 22:22, 22:13, 11:26)

З: Айон (20 + 8 подборов), Томас (14), Холлинс (13).

Ц: Джеймс (16), Фогтманн (14 + 7 подборов), Курбанов (13), Хиллиард (13).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/

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