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Баскетбольный ЦСКА оформил необычный «трансфер»

22:36
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Российская теннисистка Дарья Касаткина 25 марта побывала на матче регулярного сезона Евролиги ЦСКА — «Црвена Звезда» (87:72) и получила именную футболку.

«В перерыве оформили вот такой трансфер», — подписала публикацию пресс-служба армейцев.

После этой победы ЦСКА находится на втором месте в Евролиге с 20 победами.

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