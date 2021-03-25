Баскетбольный ЦСКА оформил необычный «трансфер»

Российская теннисистка Дарья Касаткина 25 марта побывала на матче регулярного сезона Евролиги ЦСКА — «Црвена Звезда» (87:72) и получила именную футболку.

«В перерыве оформили вот такой трансфер», — подписала публикацию пресс-служба армейцев.

После этой победы ЦСКА находится на втором месте в Евролиге с 20 победами.