ЦСКА победил «Црвену Звезду» в матче Евролиги

ЦСКА 25 марта в матче регулярного сезона Евролиги одержал победу над «Црвеной Звездой» — 87:72.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард сербов Деян Давидовац, в активе которого 20 очков. У армейцев 16 очков и 7 подборов собрал центровой Торнике Шенгелия.

После этой победы ЦСКА находится на втором месте в Евролиге с 20 победами.

Евролига. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 87:72 (31:19, 19:20, 21:20, 16:13)