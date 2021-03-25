ЦСКА победил «Црвену Звезду» в матче Евролиги
21:50
ЦСКА 25 марта в матче регулярного сезона Евролиги одержал победу над «Црвеной Звездой» — 87:72.
Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард сербов Деян Давидовац, в активе которого 20 очков. У армейцев 16 очков и 7 подборов собрал центровой Торнике Шенгелия.
После этой победы ЦСКА находится на втором месте в Евролиге с 20 победами.
Евролига. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 87:72 (31:19, 19:20, 21:20, 16:13)
21
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю