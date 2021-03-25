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ЦСКА победил «Црвену Звезду» в матче Евролиги

21:50
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ЦСКА 25 марта в матче регулярного сезона Евролиги одержал победу над «Црвеной Звездой» — 87:72.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард сербов Деян Давидовац, в активе которого 20 очков. У армейцев 16 очков и 7 подборов собрал центровой Торнике Шенгелия.

После этой победы ЦСКА находится на втором месте в Евролиге с 20 победами.

Евролига. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 87:72 (31:19, 19:20, 21:20, 16:13)

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