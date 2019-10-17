Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге

21:41
Теги:

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА на домашней арене одержал победу над «Химками» (99:86).

После трех матчей московские армейцы возглавляют турнирную таблицу. Команда выиграла все матчи. «Химки» потерпели первое поражение и на данный момент занимают четвертое место.

В составе победителей самым результативным стал Майк Джеймс, который набрал 28 очков. У «Химок» лучший снайпер — Алексей Швед (25 очков).

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Химки» (Россия) — 99:86 (29:20, 25:24, 22:16, 23:26)

17 октября. Москва. «УСК ЦСКА».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир