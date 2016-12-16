22:12 16 декабря | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА обыграл "Барселону"

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ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке обыграл "Барселону". Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Кори Хиггинс, набравший 23 очка. Его партнер по команде Милош Теодосич сделал дабл-дабл - 16 очков и 11 передач.

В еще одном матче "Галатасарай" одержал верх над "Миланом". ЦСКА с 11-ю победами в своем активе возглавляют турнирную таблицу Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) - "Барселона" (Испания) - 92:76 (24:11, 20:31, 27:23, 21:11)

Ц: Хиггинс (23), Теодосич (16+11 передач), Курбанов (15), Фридзон (13).

Б: Клавер (17), Копонен (13), Рисе (9).

"Галатасарай" (Турция) - "Милан" (Италия) - 83:80 (21:15, 22:17, 19:27, 21:21)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Andvaraforce

Don Miguel это вы о Курбанове?

12:39 17 декабря

Don Miguel

Отличная игруха, так держать. Похоже, в ЦСКе вместо двух великих, играющих раз в пять игр, вырос третий, играющий чаще. Это я не о Хряпе. Там, кстати, еще и братишки скоро этих двух оттеснят. Останется им только в сборной числиться "звездами"

23:29 16 декабря

foreverCSKAforever

С победой, армейцы!!!

23:02 16 декабря

/Fomix/

У Барселоны не Рисе, а Райс вообще-то. Кто писал статью??

22:43 16 декабря

spetrov

Отлично! С победой всех!

22:38 16 декабря

Армеец-1

С победой армейцы!!! Ещё бы научились играть с полной самоотдачей все четверти от начала до конца.

22:34 16 декабря

ladafan

вот уж точно, вы нам скока сможете, а мы скока захотим!!!Молорики!

22:33 16 декабря

maximum080

день прошел на ура

22:33 16 декабря

Helicopter

Это Химки какие-то. Отличный баскетбол.

22:28 16 декабря

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