ЦСКА обыграл "Барселону"

ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке обыграл "Барселону". Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Кори Хиггинс, набравший 23 очка. Его партнер по команде Милош Теодосич сделал дабл-дабл - 16 очков и 11 передач.
В еще одном матче "Галатасарай" одержал верх над "Миланом". ЦСКА с 11-ю победами в своем активе возглавляют турнирную таблицу Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) - "Барселона" (Испания) - 92:76 (24:11, 20:31, 27:23, 21:11)
Ц: Хиггинс (23), Теодосич (16+11 передач), Курбанов (15), Фридзон (13).
Б: Клавер (17), Копонен (13), Рисе (9).
"Галатасарай" (Турция) - "Милан" (Италия) - 83:80 (21:15, 22:17, 19:27, 21:21)
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
Andvaraforce
Don Miguel это вы о Курбанове?
12:39 17 декабря
Don Miguel
Отличная игруха, так держать. Похоже, в ЦСКе вместо двух великих, играющих раз в пять игр, вырос третий, играющий чаще. Это я не о Хряпе. Там, кстати, еще и братишки скоро этих двух оттеснят. Останется им только в сборной числиться "звездами"
23:29 16 декабря
foreverCSKAforever
С победой, армейцы!!!
23:02 16 декабря
/Fomix/
У Барселоны не Рисе, а Райс вообще-то. Кто писал статью??
22:43 16 декабря
spetrov
Отлично! С победой всех!
22:38 16 декабря
Армеец-1
С победой армейцы!!! Ещё бы научились играть с полной самоотдачей все четверти от начала до конца.
22:34 16 декабря
ladafan
вот уж точно, вы нам скока сможете, а мы скока захотим!!!Молорики!
22:33 16 декабря
maximum080
день прошел на ура
22:33 16 декабря
Helicopter
Это Химки какие-то. Отличный баскетбол.
22:28 16 декабря