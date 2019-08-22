ЦСКА может провести два матча Евролиги за границей

ЦСКА рассматривает вариант проведения двух ближайших домашних матчей Евролиги за границей из-за занятости арен в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Андрея Ватутина. В четверг стало известно, что ЦСКА не сможет принять на арене «Мегаспорт» игры с «Миланом» и «Панатинаикосом».

— У нас действительно пока нет решения, где проводить домашние матчи Евролиги с «Миланом» и «Панатинаикосом», «Мегаспорт» занят ледовым шоу Татьяны Навки, в УСК ЦСКА, который формально нам не принадлежит, в эти сроки состоится похожее новогоднее мероприятие, — сказал Ватутин. — Мы еще в июне сообщали Евролиге, что если на эти даты нам выпадут домашние матчи, то у нас будет проблема с ареной, но календарь составляется с учетом интересов 18 команд. В Москве в эти даты нет свободных арен, удовлетворяющих требованиям Евролиги, поэтому вынуждены искать площадку за пределами столицы, рассматриваем варианты как в России, так и за ее пределами, поэтому будем рады предложениям от других городов.

Основное требование — арена вместимостью не меньше семи тысяч мест, постараемся не покидать европейский континент, но, как говорится, возможны любые варианты, выбор места проведения должен быть утвержден Евролигой.