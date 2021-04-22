«Зенит» в гостях обыграл «Барселону» в первом матче серии плей-офф Евролиги

«Зенит» победил «Барселону» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги (76:74).

Одним из главных героев встречи стал защитник «Зенита» Кевин Пангос, в активе которого 19 очков. Самым результативным в составе «Барселоны» стал центровой Брэндон Дэвис (18 очков).

«Зенит» повел в серии до трех побед со счетом 1-0. Второй матч противостояния состоится 23 апреля в столице Каталонии.

Евролига. 1/4 финала. Первый матч

«Барселона» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 74:76 (21:21, 13:27, 20:13, 20:15)

Счет в серии: 0-1.