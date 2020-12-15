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ЦСКА разгромил «Эфес» в матче Евролиги

21:37
ЦСКА победил «Эфес». Фото ПБК ЦСКА.
ЦСКА победил «Эфес». Фото ПБК ЦСКА.
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА уверенно победил турецкий «Эфес» (100:65).

В составе победителей самым результативным стал Уилл Клайберн. Американец набрал 22 очка. У «Эфеса» с 14-ю очками лучшим снайпером стал Василие Мичич.

Московские армейцы на данный момент возглавляют турнирную таблицу, одержав десятую победу в основное время. «Эфес» на девятом месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Эфес» (Турция) — 100:65 (20:13, 27:21, 27:15, 26:18)

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