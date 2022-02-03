«Црвена Звезда» проиграла «Монако» в матче Евролиги
«Црвена Звезда» дома проиграла «Монако» (80:91) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Самым результативным игроком в команде победителей стал Донатас Мотеюнас (20 очков). У сербского клуба 19 очков набрал Остин Холлинз.
«Црвена Звезда» занимает 14-е место в турнирной таблице. «Монако» на восьмой позиции.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Монако» (Франция) — 80:91 (30:19, 22:23, 12:22, 16:27)
3 февраля.
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