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Сегодня, 23:08

«Црвена Звезда» проиграла «Монако» в матче Евролиги

Анна Горшкова
Корреспондент

«Црвена Звезда» дома проиграла «Монако» (80:91) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком в команде победителей стал Донатас Мотеюнас (20 очков). У сербского клуба 19 очков набрал Остин Холлинз.

«Црвена Звезда» занимает 14-е место в турнирной таблице. «Монако» на восьмой позиции.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Монако» (Франция) — 80:91 (30:19, 22:23, 12:22, 16:27)

3 февраля.

БК Црвена Звезда
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