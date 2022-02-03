Отец Шведа прокомментировал игру сына после возвращения в ЦСКА

Заслуженный тренер России Виктор Швед рассказал о выступлении своего сына в ЦСКА под руководством Димитриса Итудиса.

«Леша уже втянулся, — рассказал «СЭ» Виктор Швед. — Надо было привыкнуть к конкретным требованиям тренерского штаба. Были не самые удачные игры, но потом все наладилось. Расстраивает ли меня снижение его результативности? Я бы не сказал, что у него стало меньше ярких матчей. Даже если говорить про недавние игры: 27 очков с УНИКСом, 17 с «Калевом», 17 с «Виллербаном»... Как у всех. Бывают праздники, бывают будни. В защите он играет нормально. Регулярно делает перехваты, берет подборы. Никаких нареканий нет.

Расстраивает только, что он получает мало мячей в открытых позициях. Клайберн откровенно передерживает мяч, редко им с кем-то делится. Нельзя так. Игры без него были показательны. Понравилось, как играли с тем же «Калевом», когда в розыгрыше играл Хоменко. Много передач, мяч хорошо двигался. Было интересно смотреть".

Прошлый сезон Швед завершил в качестве лидера Евролиги по результативности (19,8), передачам (7,7), количеству трехочковых попаданий (3,1) и игровому времени (32,5), а также вторым по рейтингу полезности (19,7) и седьмым по перехватам (1,3). В составе ЦСКА его показатели скромнее — 11,3 очка, 3,4 передачи, 34,7% - точных трехочковых за 25,27 минут в Евролиге-2021/22.