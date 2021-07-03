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Форвард сборной Испании Сан-Эметерио завершил карьеру

01:44

Форвард «Валенсии» Фернандо Сан-Эметерио принял решение завершить карьеру. 37-летний испанец останется в клубе в качестве тренера.

В сезоне-2020/21 Сан-Эметерио сыграл в 31 матче чемпионата Испании, набирая в среднем по 5,0 очка. Ранее он также выступал за «Вальядолид», «Жирону» и «Басконию».

Напомним, со сборной Испании форвард дважды выиграл чемпионат Европы (2011, 2015) и завоевал серебряные медали на Олимпийских играх-2012.

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Евгений Козинов все материалы автора

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