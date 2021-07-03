Форвард сборной Испании Сан-Эметерио завершил карьеру
Форвард «Валенсии» Фернандо Сан-Эметерио принял решение завершить карьеру. 37-летний испанец останется в клубе в качестве тренера.
В сезоне-2020/21 Сан-Эметерио сыграл в 31 матче чемпионата Испании, набирая в среднем по 5,0 очка. Ранее он также выступал за «Вальядолид», «Жирону» и «Басконию».
Напомним, со сборной Испании форвард дважды выиграл чемпионат Европы (2011, 2015) и завоевал серебряные медали на Олимпийских играх-2012.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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