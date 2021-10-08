«Рассчитываем реабилитироваться после поражения». Боломбой уверен, что ЦСКА готов к игре с «Эфесом»

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой перед матчем Евролиги против «Эфеса» отметил, что команда готова. Также он пообещал компенсировать потерю Николы Милутинова, получившего травму.

«Мы точно готовы. Знаем, что идем на эту игру готовыми к бою. Мы упорно тренировались, рассчитываем реабилитироваться после нашего поражения в первом туре, и мы знаем, что они тоже готовы к бою. Мы должны придерживаться своего плана на игру, показывать баскетбол ЦСКА и выкладываться на полную.

После травмы Николы мы знаем, что должны сыграть лучше обычного, особенно я и другие «большие», которые играют на позиции пятого номера. Я приложу дополнительные энергию и усилия, чтобы потеря Нико меньше повлияла на происходящее", — цитирует пресс-служба клуба Боломбоя.