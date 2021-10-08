«Рассчитываем реабилитироваться после поражения». Боломбой уверен, что ЦСКА готов к игре с «Эфесом»
Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой перед матчем Евролиги против «Эфеса» отметил, что команда готова. Также он пообещал компенсировать потерю Николы Милутинова, получившего травму.
«Мы точно готовы. Знаем, что идем на эту игру готовыми к бою. Мы упорно тренировались, рассчитываем реабилитироваться после нашего поражения в первом туре, и мы знаем, что они тоже готовы к бою. Мы должны придерживаться своего плана на игру, показывать баскетбол ЦСКА и выкладываться на полную.
После травмы Николы мы знаем, что должны сыграть лучше обычного, особенно я и другие «большие», которые играют на позиции пятого номера. Я приложу дополнительные энергию и усилия, чтобы потеря Нико меньше повлияла на происходящее", — цитирует пресс-служба клуба Боломбоя.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-10-08-anadolu-efes-cska-preview/
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