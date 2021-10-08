Форвард ЦСКА Шенгелия поделился ожиданиями от матча с чемпионом Евролиги

Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия рассказал о предстоящем матче с действующим чемпионом турнира «Анадолу Эфес» во 2-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

— Мы хорошо готовы к предстоящему матчу, — сказал «СЭ» Шенгелия. — Провели уже три игры, постепенно набираем ритм. Постараемся показать свою лучшую игру в Стамбуле, но важно контролировать эмоции. Быть сфокусированными все 40 минут, улучшить процент дальних и средних бросков. С «Миланом» у нас были проблемы с реализацией. Если говорить про «Эфес», то команда Эргина Атамана не нуждается в представлении. Это очень обученная команда, баскетболисты давно выступают друг с другом. Противостоять им всегда непросто.

— Держите в голове поражение от «Эфеса» в «Финале четырех» в Кельне?

— Не стоит делать сравнений. Прошлый сезон — это прошлый сезон. Сейчас для нас важна каждая игра. Мы двигаемся к своей цели постепенно. Надо становиться лучше с каждой тренировкой, с каждым новым матчем. Только там можно добраться до решающей стадии и оставаться в гонке за титулами.

— Вам придется играть без Николы Милутинова. Насколько это тяжелая потеря для команды?

— Безусловно, это большая потеря. Он наш основной центровой, один из лучших на своей позиции в Европе. С другой стороны, никто не застрахован от травм. Другие коллективы тоже несут потери в столь насыщенном календаре. Все в одинаковых условиях, не стоит жаловаться. Что касается здоровья Николы, то очень хочется пожелать ему скорейшего возвращения на паркет. Пока же будем сражаться без него.