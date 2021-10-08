Форвард ЦСКА Шенгелия поделился ожиданиями от матча с чемпионом Евролиги
Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия рассказал о предстоящем матче с действующим чемпионом турнира «Анадолу Эфес» во 2-м туре регулярного чемпионата Евролиги.
— Мы хорошо готовы к предстоящему матчу, — сказал «СЭ» Шенгелия. — Провели уже три игры, постепенно набираем ритм. Постараемся показать свою лучшую игру в Стамбуле, но важно контролировать эмоции. Быть сфокусированными все 40 минут, улучшить процент дальних и средних бросков. С «Миланом» у нас были проблемы с реализацией. Если говорить про «Эфес», то команда Эргина Атамана не нуждается в представлении. Это очень обученная команда, баскетболисты давно выступают друг с другом. Противостоять им всегда непросто.
— Держите в голове поражение от «Эфеса» в «Финале четырех» в Кельне?
— Не стоит делать сравнений. Прошлый сезон — это прошлый сезон. Сейчас для нас важна каждая игра. Мы двигаемся к своей цели постепенно. Надо становиться лучше с каждой тренировкой, с каждым новым матчем. Только там можно добраться до решающей стадии и оставаться в гонке за титулами.
— Вам придется играть без Николы Милутинова. Насколько это тяжелая потеря для команды?
— Безусловно, это большая потеря. Он наш основной центровой, один из лучших на своей позиции в Европе. С другой стороны, никто не застрахован от травм. Другие коллективы тоже несут потери в столь насыщенном календаре. Все в одинаковых условиях, не стоит жаловаться. Что касается здоровья Николы, то очень хочется пожелать ему скорейшего возвращения на паркет. Пока же будем сражаться без него.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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