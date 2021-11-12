Хавьер Паскуаль: «Игроки «Зенита» заслужили победу над одной из лучших команд в Евролиге»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды в матче 9-го тура Евролиги против «Олимпиакоса» (84:78).
«Мы рады тому, как провели сегодня матч. Нам удалось достичь важной и трудной победы против одной из лучших команд в Евролиге. Считаю, что мои игроки сегодня заслужили эту победу. Мы провели хороший матч как в защите, так и в нападении. Лишь в третьей четверти мы были немного не на своем уровне — совершили 7 потерь, хотя за весь матч у нас их всего 11. В остальном сегодня мы показали хороший баскетбол», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.
«Зенит» занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги. «Олимпиакос» находится на четвертом.
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