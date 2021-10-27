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Бэйкон перебрался из НБА в «Монако»

02:28

Атакующий защитник Дуэйн Бэйкон продолжит карьеру в «Монако». Как сообщает в Twitter журналист Маттео Андреани, монегаски согласовали контракт с 25-летним американцем.

В начале августа Бэйкон стал свободным агентом после отчисления из «Орландо».

В прошлом сезоне игрок принял участие в 72 матчах НБА (50 — в стартовой пятерке), набирая в среднем по 10,9 очка, 3,1 подбора и 1,3 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора
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