«Бавария» выиграла у «Милана»
«Бавария» обыграла «Милан» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:77. Итальянская команда потерпела первое поражение в текущем розыгрыше турнира.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Бавария» (Германия) — «Милан» (Италия) — 83:77 (21:24, 18:15, 20:15, 24:23)
Б: Лучич (20), Хиллиард (17), Уолден (16).
М: Мелли (16 + 8 подборов), Датоме (14), Митоглу (13 + 8 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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