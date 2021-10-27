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«Бавария» выиграла у «Милана»

00:58
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«Бавария» обыграла «Милан» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:77. Итальянская команда потерпела первое поражение в текущем розыгрыше турнира.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — «Милан» (Италия) — 83:77 (21:24, 18:15, 20:15, 24:23)

Б: Лучич (20), Хиллиард (17), Уолден (16).

М: Мелли (16 + 8 подборов), Датоме (14), Митоглу (13 + 8 подборов).

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Евгений Козинов все материалы автора
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