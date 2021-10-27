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УНИКС обыграл «Басконию» в Евролиге

20:59
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги УНИКС выиграл у «Басконии» (83:69).

В составе победителей самым результативным стал Андрей Вороцевич — 16 очков. 14 очков у Джона Брауна. У «Басконии» 23 очка набрал Уэйд Болдуин.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) — «Баскония» (Испания) — 83:69 (24:17, 24:6, 18:21, 17:25)

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Евгений Петров все материалы автора
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