«Бавария» на своем паркете проиграла «Реалу»

Во вторник, 13 декабря, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Валенсия» в овертайме выиграла у «Панатинаикоса» (94:91 ОТ), «Бавария» на своем паркете проиграла «Реалу» (64:68), «Маккаби» на выезде переиграл «Милан» (77:71), АСВЕЛ обыграл «Партизан» (91:87), «Олимпиакос» разгромил «Фенербахче» (94:67), «Црвена Звезда» одержала победу над «Жальгирисом» (77:73).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 94:67 (31:11, 27:20, 16:20, 20:16)

О: Везенков (21), Питерс (12), Фалль (11).

Ф: Эдвардс (13), Акпынар (11), Калатес (10).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Жальгирис» (Литва) — 77:73 (14:22, 22:15, 20:21, 21:15)

Ц: Вильдоса (27), Недович (19), Лазаревич (8).

Ж: Эванс (18), Улановас (14), Хэйс (14).

АСВЕЛ (Франция) — «Партизан» (Сербия) — 91:87 (25:25, 22:23, 26:18, 18:21)

А: Де Коло (32), Мэтьюз (14), Нуа (9), Лайти (9).

П: Экзам (26), Лессор (15, Наннэлли (11).

«Милан» (Италия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 71:77 (21:21, 19:11, 19:27, 12:18)

Мил: Бэрон (18), Луваву-Кабарро (14), Мелли (12).

Мак: Браун (20), Соркин (14), Мартин (13).

«Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания) — 64:68 (22:21, 17:21, 11:12, 14:14)

Б: Хантер (14), Уолден (11), Бонга (9).

Р: Тавареш (14), Юль (11), Муса (10).

«Валенсия» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 94:91 ОТ (20:26, 24:15, 26:22, 14:21, 10:7)

В: Дублевич (23 ), Джонс (20), Уэбб (18 + 10 подборов), Риверо (16).

П: Бэйкон (22), Уильямс (21), Ли (12).