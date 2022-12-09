«Монако» в овертайме вырвал победу у «Реала»

В четверг, 8 декабря, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Монако» на выезде в овертайме обыграл «Реал» (95:94 ОТ), «Партизан» проиграл «Црвене Звезде» (73:76), «Маккаби» разгромил «Валенсию» (84:68), «Альба» потерпела поражение от «Фенербахче» (75:104), «Панатинаикос» выиграл у «Милана» (90:77 ОТ).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 75:104 (18:24, 17:30, 17:30, 23:20)

А: Смит (15), Лэммерс (12), Ло (12), Тиманн (10).

Ф: Гудурич (13), Эдвардс (13), Мотли (11).

«Панатинаикос» (Греция) — «Милан» (Италия) — 90:77 ОТ (13:22, 20:20, 19:17, 20:13, 18:5)

П: Бэйкон (31), Ли (22).

М: Митру-Лонг (16), Луваву-Кабарро (15), Дэвис (13).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Валенсия» (Испания) — 84:68 (15:10, 20:17, 18:20, 31:21)

М: Браун (15), Хиллиард (11), Колсон (10).

В: Лопес-Аростеги (15), Клавер (13), Дублевич (11).

«Партизан» (Сербия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 73:76 (20:11, 13:29, 19:14, 21:22)

П: Пантер (15), Мадар (14), Папапетру (13).

Ц: Недович (20), Вильдоса (14), Петрушев (10).

«Реал» (Испания) — «Монако» (Франция) — 94:95 OT (23:17, 25:28, 14:20, 26:23, 6:7)

Р: Муса (24), Тавареш (17 + 18 подборов), Серхио Юль (12), Ябуселе (12).

М: Джеймс (28), Лойд (19), Диалло (12).