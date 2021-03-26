«Баскония» обыграла «Милан» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата Евролиги «Баскония» выиграла у «Милана» (86:69).

В составе победителей самым результативным стал Генри Пьерриа — 19 очков. У гостей с 13-ю очками лучшим снайпером стал Кевин Пантер.

«Баскония» занимает девятое место в турнирной таблице. «Милан» на четвертой позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — «Милан» (Италия) — 86:69 (10:16, 23:16, 27:13, 26:24)