Пангос верит, что «Зенит» сможет пробиться в плей-офф Евролиги

Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос подвел итоги победного матча с «Химками» в рамках регулярного сезона Евролиги (91:70).

«Для нас было важно вернуться на победный путь, — отметил «СЭ» Кевин Пангос. — Думаю, сегодня мы сыграли довольно солидно. Были кое-какие промахи, но в целом мы показали командную игру. Все внесли свой вклад в итоговый результат. Когда мы играем так, все друг другу помогают, у нас отличная защита. Думаю, если мы продолжим играть в таком ключе в оставшихся матчах, то у нас будут хорошие шансы выйти в плей-офф».

После этой победы клуб из Санкт-Петербурга вернулся в топ-8. До окончания регулярного сезона подопечным Хавьера Паскуаля осталось сыграть с ЦСКА, «Виллербаном», «Маккаби» и «Панатинаикосом».

(Тимур Ганеев)