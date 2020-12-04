«Барселона» и «Баскония» выиграли очередные матчи Евролиги

«Барселона» в матче регулярного сезона Евролиги обыграла «Жальгирис» (73:62), а «Баскония» — «Эфес» (77:59).

После этой победы каталонцы обошла ЦСКА и вернулась на первое место, баски расположились на седьмом месте.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Баскония» (Испания) — 59:77 (20:17, 17:25, 13:21, 9:14)

4 декабря.

«Жальгирис» (Литва) — «Барселона» (Испания) — 62:73 (14:17, 19:22, 15:16, 14:18)

4 декабря. Каунас. «Sporthalle».