«Барселона» и «Баскония» выиграли очередные матчи Евролиги
22:56
«Барселона» в матче регулярного сезона Евролиги обыграла «Жальгирис» (73:62), а «Баскония» — «Эфес» (77:59).
После этой победы каталонцы обошла ЦСКА и вернулась на первое место, баски расположились на седьмом месте.
Евролига. Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Баскония» (Испания) — 59:77 (20:17, 17:25, 13:21, 9:14)
4 декабря.
«Жальгирис» (Литва) — «Барселона» (Испания) — 62:73 (14:17, 19:22, 15:16, 14:18)
4 декабря. Каунас. «Sporthalle».
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