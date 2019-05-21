Андрей Ватутин - о контракте Итудиса: "Пока воздержусь от комментариев"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин после победы в Евролиге отказался говорить о продлении контракта с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. Ранее в СМИ появилась информация, что специалист покинет команду.
– После проигрыша в Белграде все ждали, что вы расстанетесь с Димитрисом Итудисом и многими лидерами команды, но вы решили всех оставить и взяли второй титул за пять лет. Чувствуете себя триумфатором?
– Сейчас легко сказать – да, я был самый умный, что принял такое непопулярное на тот момент решение и не стал увольнять Итудиса, - цитируют "Известия" Ватутина. - Поэтому воздержусь от громких комментариев. Хорошо, что все закончилось благополучно и я просто счастлив.
– Итудис сказал, что готов остаться в ЦСКА. Что скажете вы?
– Пока воздержусь от комментариев.
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https://iz.ru/879924/timur-ganeev/eshche-neskolko-nedel-na-samom-vysokom-urovne