Алексей Швед: «Победа над «Реалом» доказала, что «Химки» могут обыграть любого гранда в Евролиге»

Защитник «Химок» Алексей Швед рассказал, что он думает о победе в матче Евролиги против «Реала» (102:94). Он считает, что российский клуб может побеждать ведущие команды турнира.

— Мы показали, что можем обыграть любого гранда в Евролиге. Мы играли отлично сегодня, — цитирует Шведа ТАСС. — После двух поражений это очень важная победа. Надо не останавливаться и продолжать так же — играть командно, друг за друга, как в сегодняшнем матче против «Реала».

Швед стал самым результативным игроком этого матча. В его активе 21 очко и 13 подборов. «Химки» прервали серию поражений из четырех матчей.