Алексей Швед: «Надеюсь, «Химки» всегда будут играть, как в день рождения Букера»

Защитник «Химок» Алексей Швед после матча Евролиги против АСВЕЛ (108:79) выразил надежду, что команда всегда будет играть так же успешно, как в день рождения одноклубника Девина Букера.

28 февраля Букеру исполнилось 29 лет. Швед набрал 24 очка, сделал 13 передач, а его индекс полезности составил 37 баллов.

— Конечно, мы хотели сделать сегодня подарок Девину Букеру на день рождения, — цитирует «РИА Новости» Шведа. — Он очень важный игрок нашей команды, мы рады, что он в «Химках». Поздравляем Девина с днем рождения! И, надеюсь, всегда будем играть так, как в день его рождения.

Сегодня мы играли отлично, двигали мяч, много открытых бросков, бросков из-под кольца. Также играли хорошую защиту, поэтому после первой половины вели 20 очков. Надо было просто не давать сопернику вернуться в игру. В начале третьей четверти, возможно, мы немного подрасслабились, а соперник начал играть чуть-чуть пожестче и в защите, и в нападении. Но главное, что мы не дали им вернуться и контролировали весь матч. АСВЕЛ победил нас в первом матче, так что мы хорошо готовились к этому сопернику, мы не хотели проигрывать дома.

?Что касается моих показателей в сегодняшнем матче, то я больше доволен тем, что сегодня вся наша команда сыграла хорошо. Это самое главное. Конечно, рад, что я тоже сыграл хорошо.