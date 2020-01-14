«Альба» на выезде обыграла «Олипиакос» в Евролиге

«Альба» выиграла у «Олимпиакоса» (93:86) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Маркус Эрикссон — 22 очка. У хозяев по 15 очков набрали Никола Милутинов и Георгиос Принтезис.

Немецкий клуб занимает 16-е место в турнирной таблице. «Олимпиакос» идет 14-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Альба» (Германия) — 86:93 (22:19, 20:31, 29:18, 15:25)

14 января.