«Альба» на выезде обыграла «Олипиакос» в Евролиге
14 января 2020, 23:59
«Альба» выиграла у «Олимпиакоса» (93:86) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
В составе победителей самым результативным стал Маркус Эрикссон — 22 очка. У хозяев по 15 очков набрали Никола Милутинов и Георгиос Принтезис.
Немецкий клуб занимает 16-е место в турнирной таблице. «Олимпиакос» идет 14-м.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Олимпиакос» (Греция) — «Альба» (Германия) — 86:93 (22:19, 20:31, 29:18, 15:25)
14 января.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...