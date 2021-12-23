«Барселона» в овертайме обыграла УНИКС в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Барселона» выиграла у УНИКСа (111:109 ОТ). По ходу четвертой четверти гости вели в 20 очков, но хозяева перевели игру в овертайм.
Самым результативным в составе победителей стал Кайл Курич — 24 очка. У российского клуба лучшим снайпером стал Лоренцо Браун — 26 очков.
«Барса» занимает первое место в турнирной таблице. УНИКС на седьмом месте.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Барселона» (Испания) — УНИКС (Россия) — 111:109 ОТ (27:28, 10:18, 20:28, 37:20, 17:15)
22 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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