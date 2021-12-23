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«Барселона» в овертайме обыграла УНИКС в матче Евролиги

УНИКС в овертайме проиграл «Барселоне», упустив преимущество в 20 очков
01:30
Защитник «Барселоны» Рокас Йокубайтис. Фото БК «Барселона»
Защитник «Барселоны» Рокас Йокубайтис. Фото БК «Барселона»
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Барселона» выиграла у УНИКСа (111:109 ОТ). По ходу четвертой четверти гости вели в 20 очков, но хозяева перевели игру в овертайм.

Самым результативным в составе победителей стал Кайл Курич — 24 очка. У российского клуба лучшим снайпером стал Лоренцо Браун — 26 очков.

«Барса» занимает первое место в турнирной таблице. УНИКС на седьмом месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — УНИКС (Россия) — 111:109 ОТ (27:28, 10:18, 20:28, 37:20, 17:15)

22 декабря.

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Евгений Петров все материалы автора
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