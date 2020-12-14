Агент Тиммы опроверг сообщения о возможном расторжения контракта форварда с «Химками»

Агент форварда сборной Латвии Яниса Тиммы Станислав Рыжов подчеркнул, что «Химки» не ведут с ним переговоры о возможном разрыве контракта с игроком. Ранее Telegram-канал «Перехват» сообщил, что подмосковный клуб рассматривает такую возможность в отношении Тиммы и шведа Юнаса Жеребко.

— Недавно я встречался с руководством «Химок», но никаких разговоров о возможном расторжении контракта с Янисом Тиммой не было, — сказал «СЭ» Рыжов. — Не знаю, откуда берутся такие слухи.

Контракт Тиммы заканчивается после текущего сезона. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ 28-летний форвард набирает 6,1 очка за игру, реализуя 19,4% трехочковых. В прошлом сезоне он имел 12,3 очка и попадал 35,6% дальних бросков.

(Тимур Ганеев)