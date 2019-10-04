22 очка Хиллиарда помогли ЦСКА обыграть «Валенсию» в стартовом матче Евролиги

ЦСКА одержал победу над «Валенсией» (96:71) в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал форвард москвичей Дарран Хиллиард — 22 очка. 20 очков в составе ЦСКА набрал Майк Джеймс.

Игра проходила в Валенсии на стадионе «Фуэнте де Сан-Луис».

В составе «Валенсии» самым результативным игроком стал Майк Тоби — 14 очков

Евролига

Регулярный чемпионат

«Валенсия» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 71:96 (17:24, 21:26, 16:26, 17:20)