22 очка Хиллиарда помогли ЦСКА обыграть «Валенсию» в стартовом матче Евролиги
4 октября 2019, 23:53
ЦСКА одержал победу над «Валенсией» (96:71) в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал форвард москвичей Дарран Хиллиард — 22 очка. 20 очков в составе ЦСКА набрал Майк Джеймс.
Игра проходила в Валенсии на стадионе «Фуэнте де Сан-Луис».
В составе «Валенсии» самым результативным игроком стал Майк Тоби — 14 очков
Евролига
Регулярный чемпионат
«Валенсия» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 71:96 (17:24, 21:26, 16:26, 17:20)
Отличное начало сезона в @EuroLeague! ??— CSKA Moscow (@cskabasket) October 4, 2019
A perfect start to the @EuroLeague season ??
?@DHilliard6X: 22 pts, 4 reb@TheNatural05: 20 pts, 2 reb, 5 ast
Andrey Vorontsevich: 13 pts, 5 reb#CSKAbasket pic.twitter.com/6tRUTpxNFn