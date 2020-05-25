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Сезоны в Евролиге и Еврокубке отменены. Победители определяться не будут

14:21
Сезон в Евролиге завершен. Фото euroleaguebasketball.net.
Сезон в Евролиге завершен. Фото euroleaguebasketball.net.
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Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение досрочно завершить сезон. Также принято решение досрочно завершить сезон Еврокубка, второго по значимости европейского турнира, сообщает официальный сайт Евролиги.

Розыгрыши Евролиги и Еврокубка были прерваны в марте этого года из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что Евролига рассматривала различные варианты возобновления сезона. В понедельник профсоюз игроков Евролиги обратился к клубам, участвующим в турнире, с просьбой отменить оставшуюся часть сезона.

По решению руководства Евролиги, победитель розыгрыша определятся не будет. Аналогичная ситуация произойдет и с Еврокубком.

Клубы, которые выступали в сезоне-2019/2020, сохраняют свои места в Евролиге и Еврокубке на будущий год.

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