Сезоны в Евролиге и Еврокубке отменены. Победители определяться не будут

Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение досрочно завершить сезон. Также принято решение досрочно завершить сезон Еврокубка, второго по значимости европейского турнира, сообщает официальный сайт Евролиги.

Розыгрыши Евролиги и Еврокубка были прерваны в марте этого года из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что Евролига рассматривала различные варианты возобновления сезона. В понедельник профсоюз игроков Евролиги обратился к клубам, участвующим в турнире, с просьбой отменить оставшуюся часть сезона.

По решению руководства Евролиги, победитель розыгрыша определятся не будет. Аналогичная ситуация произойдет и с Еврокубком.

Клубы, которые выступали в сезоне-2019/2020, сохраняют свои места в Евролиге и Еврокубке на будущий год.