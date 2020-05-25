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ЦСКА, «Химки» и «Зенит» сыграют в следующем сезоне Евролиги

15:24
ЦСКА и «Химки» продолжат играть в Евролиге. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА и «Химки» продолжат играть в Евролиге. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Исполнительный совет Евролиги принял решение о досрочном завершении сезонов в Евролиге и Еврокубке без выявления чемпионов, сообщает официальный сайт турнира.

Состав участников Евролиги в сезоне-2020/21 не претерпит изменений. Таким образом, в следующем сезоне в турнире снова выступят три российских клуба — ЦСКА, «Химки» и «Зенит».

Напомним, изначально Евролига позволила «Зениту» выступить в розыгрыше-2019/20, предоставив клубу из Санкт-Петербурга «уайлд кард». При этом лига не планировала приглашать «Зенит» в список участников и на следующий сезон.

Что касается розыгрыша Еврокубка-2020/21, то в нем среди 8 команд, которые гарантированно получат право участия, оказался казанский УНИКС.

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