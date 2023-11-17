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Сегодня, 16:45

Чемпионата мира по хоккею с мячом не будет! Его просто никто не хочет проводить

Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года
Отдел хоккея «СЭ»
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Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Турнир без России потерял интригу.

Громкая новость пришла сегодня из мира хоккея с мячом, который редко дает яркие инфоповоды. Пресс-служба Международной федерации бенди сообщила об отмене мужского и женского чемпионатов мира, которые были запланированы на 2024 год. Турнир должен был пройти в Норвегии. При этом о причинах отказа от проведения соревнований не сообщается.

«Чемпионаты мира среди мужских и женских сборных не будут проведены в 2024 году. Клубы и национальные ассоциации, проявлявшие интерес к организации турниров, позже решили отказаться от этой идеи. По этой причине у FIB нет организаторов турниров в 2024 году. FIB сосредоточила свое внимание на организации мировых первенств в 2025 году. Исполнительный комитет проведет заседание на следующей неделе», — сообщается в заявлении пресс-службы.

Напомним, что в декабре 2022 года FIB отстранила сборную России от ЧМ-2023, который прошел в Швеции. Изначально турнир планировали провести в Кемерове. Очевидно, что без противостояния России и Швеции, в котором чаще всего и определялся чемпион, турнир полностью потерял в интриге.

Как сообщает Федерация хоккея с мячом России со ссылкой на шведский портал Bandyplus, ранее на проведение мужского турнира, помимо Норвегии, претендовали три города из Швеции, которые отказались от организации соревнований.

Международный турнир на&nbsp;призы губернатора Ульяновской области. Ульяновск международный. Россия сыграла первый матч с другой сборной спустя почти четыре года

Отметим, что сборная России по хоккею с мячом до октября не встречалась с другими национальными сборными почти четыре года. До длительного перерыва россияне играли в Лаппеэнранте со сборной Финляндии — аж 26 января 2020 года. Позднее соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса, а далее — из-за политической ситуации, связанной с СВО на Украине. В октябре россияне сыграли матч со сборной Казахстана в рамках турнира на призы Губернатора Ульяновской области, победив 18:0.

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