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«Водник» забил 10 голов «Родине», «СКА-Нефтяник» победил «Ак Барс-«Динамо»

21:12

«СКА-Нефтяник» обыграл «Ак Барс-Динамо» в матче регулярного чемпионата суперлиги — 8:3. Хабаровчане занимают третье место в таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на 2 очка, а от «Енисея» — на 1.

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Волга» (Ульяновск) — 7:3 (3:1)

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 8:2 (3:0)

«Водник» (Архангельск) — «Родина» (Киров) — 10:2 (6:0)

«Старт» (Нижегородская область) — «Строитель» (Сыктывкар) — 1:3 (1:1)

«Мурман» (Мурманск) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 3:5 (2:4)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/bandy/L/russia/2020-2021/

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