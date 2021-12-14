Заявка Кемерова на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом в 2023 году получила одобрение

В Финляндии состоялось заседание Исполкома Международной федерации бенди (FIB), сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.

Главной темой совещания стало утверждение сроков международных турниров, запланированных в сезоне-2021/2022 годов.

Чемпионаты мира среди молодежных команд в Финляндии, среди юниоров (U-19) и среди девушек (U-17) в Швеции, а также «Турнир четырех наций» с участием национальных сборных в Несше состоятся, как и планировалось, с 21 по 23 января 2022 года.

Вместе с тем, чемпионат мира среди женских команд, запланированный с 9 по 16 января в Стокгольме, переносится на март 2022 года. В первый весенний месяц сыграют и юноши (U-17), мировой форум с чьим участием примет Кемерово.

Отметим, что в Хельсинки также была рассмотрена и одобрена заявка столицы Кузбасса на организацию чемпионата мира 2023 года среди мужских команд.

Розыгрыш Кубка мира с участием мужских клубов в 2022 году запланирован в Красноярске.