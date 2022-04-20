Утверждены форматы проведения чемпионата и Кубка России по хоккею с мячом на следующий сезон

На заседании исполкома Федерации хоккея с мячом России была утверждена формулы проведения чемпионата России на следующий сезон, которая осталась прежней, сообщает ТАСС.

В нем примут участие 14-15 команд, которые будут поделены на две группы, турнир пройдет в два этапа: регулярный чемпионат по круговой системе в два круга (одна игра на своем поле, вторая на поле соперника), затем лучшие восемь команд по его итогам выйдут в плей-офф. Четвертьфинальные и полуфинальные серии пройдут до двух побед, финал будет состоять из одного матча. Чемпионат России пройдет с ноября 2022 года по март 2023 года включительно.

Изменится формула проведения Кубка России. Команды, как и прежде, будут распределены на две группы, но в четвертьфинал выйдут не два, а четыре клуба из каждой группы. Первый этап Кубка России пройдет с 13 по 21 августа, плей-офф — с 14 по 18 сентября.

Исполком утвердил размер взносов, который должен выплатить клуб для допуска к участию легионера во всероссийских соревнованиях. За одного заявленного спортсмена с иностранным гражданством команда обязана внести взнос в размере 1 миллиона рублей, всего клуб может заявить до трех легионеров. Также руководству клубов рекомендовано предусмотреть требования в дополнительном соглашении с иностранным спортсменом, в связи с которым хоккеист будет не вправе расторгнуть контракт в течение сезона, однако в случае разрыва трудового соглашения со стороны спортсмена до его окончания клуб не будет нести никаких финансовых обязательств.