15:26 | Хоккей с мячом

"Уральский Трубник" вышел в полуфинал суперлиги

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"Уральский Трубник"  переиграл "Енисей" во втором матче 1/4 финала российской Суперлиги - 2:1. Напомним, что первая встреча команд завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Первоуральска.  Таким образом, "Уральский трубник" вышел в полуфинал плей-офф суперлиги.

Московское "Динамо" взяло реванш у "Динамо-Казань" за поражение в первом матче - 12:2. Команды проведут третий матч, который состоится в субботу, 9 марта.

Бенди

Суперлига

1/4 финала

"Енисей" (Красноярск) - "Уральский Трубник" (Первоуральск) - 1:2 (0:0)

"Динамо" (Москва) - "Динамо-Казань" (Казань) - 12:2 (5:1)

8 марта.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/bandy/L/russia/2018-2019/

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