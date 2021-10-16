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Московское «Динамо» выиграло Суперкубок России по хоккею с мячом

14:22
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Московское «Динамо» победило красноярский «Енисей» в матче за Суперкубок России по хоккею с мячом. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу москвичей.

Московское «Динамо» в третий раз стало обладателем Суперкубка России. Ранее бело-голубые выигрывали трофей в 2012 и 2013 годах.

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Иван Шитик все материалы автора
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