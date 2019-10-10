«СКА-Нефтяник» обыграл «Муталу» на Кубке мира
12:41
«СКА-Нефтяник» выиграл у шведского клуба «Мутала» (3:2) в матче группового турнира Клубного кубка мира по хоккею с мячом.
В составе победителей отличились Эрик Петтерссон, который сделал дубль, и Максим Ишкельдин.
«СКА-Нефтяник» одержал вторую победу и лидирует в турнирной таблице группы D.
Кубок мира среди клубов
Группа D
«СКА-Нефтяник» (Россия) — «Мутала» (Швеция) — 3:2 (2:1)
10 октября. Сандвикен. «Goransson Arena».
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