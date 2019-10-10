«СКА-Нефтяник» обыграл «Муталу» на Кубке мира

«СКА-Нефтяник» выиграл у шведского клуба «Мутала» (3:2) в матче группового турнира Клубного кубка мира по хоккею с мячом.

В составе победителей отличились Эрик Петтерссон, который сделал дубль, и Максим Ишкельдин.

«СКА-Нефтяник» одержал вторую победу и лидирует в турнирной таблице группы D.

Кубок мира среди клубов

Группа D

«СКА-Нефтяник» (Россия) — «Мутала» (Швеция) — 3:2 (2:1)

10 октября. Сандвикен. «Goransson Arena».