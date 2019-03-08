"СКА-Нефтяник" обыграл "Кузбасс" и вышел в полуфинал суперлиги, "Водник" и "Байкал-Энергия" проведут третью игру

"СКА-Нефтяник" переиграл "Кузбасс" во втором матче 1/4 финала российской Суперлиги - 6:1. Таким образом, хабаровчане пробились в полуфинал турнира. Напомним, что предыдущая игра завершилась со счетом 6:4 в пользу "СКА".

В другом матче дня архангельский "Водник" уступил на выезде "Байкал-Энергии" - 3:7. Игра получилась насыщенной на события: 13 удалений и 3 пенальти. Первая встреча команд завершилась победой "Водника" - 9:3. Третья игра пройдет 9-го марта.

Суперлига

1/4 финала

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 6:1 (2:1)

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Водник" (Архангельск) - 7:3 (4:2)

8 марта.