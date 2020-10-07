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«СКА-Нефтяник» и «Динамо» признаны чемпионами России сезона-2019/20

15:36
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Хабаровский «СКА-Нефтяник» и московское «Динамо» признаны чемпионами России по хоккею с мячом сезона-2019/20, который был завершен досрочно из-за пандемии, сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.

Плей-офф турнира был приостановлен в марте по окончании полуфинальных серий. Уступившие в полуфинале архангельский «Водник» и красноярский «Енисей» будут награждены бронзовыми медалями. Решение принято в связи с невозможностью проведения финального матча и встречи за третье место.

Впервые в истории турнира две команды признаны победителями чемпионата России. При этом на правах чемпиона в международных турнирах будет играть «СКА-Нефтяник», так как клуб набрал больше очков в ходе первого этапа чемпионата.

Дополнительная информация:

http://www.rusbandy.ru/news/14307/

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