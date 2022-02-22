«Водник» разгромил «Старт» со счетом 11:0
22 февраля прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. Самую крупную победу одержал «Водник», который на выезде разгромил «Старт» со счетом 11:0.
Бенди
Суперлига
Первый этап
Динамо (Москва) — Строитель (Сыктывкар) — 4:2 (2:1)
Кузбасс (Кемерово) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 8:5 (3:3)
Сибсельмаш (Новосибирск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 3:7 (2:2)
Волга (Ульяновск) — Мурман (Мурманск) — 4:3 (2:3)
Ак Барс-Динамо (Казань) — Родина (Киров) — 5:4 (1:3)
Старт (Нижегородская область) — Водник (Архангельск) — 0:11 (0:3)
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24 ноя 2021 19:57
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24 ноя 2021 16:55
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