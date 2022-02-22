«Водник» разгромил «Старт» со счетом 11:0

22 февраля прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. Самую крупную победу одержал «Водник», который на выезде разгромил «Старт» со счетом 11:0.

Бенди

Суперлига

Первый этап

Динамо (Москва) — Строитель (Сыктывкар) — 4:2 (2:1)

Кузбасс (Кемерово) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 8:5 (3:3)

Сибсельмаш (Новосибирск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 3:7 (2:2)

Волга (Ульяновск) — Мурман (Мурманск) — 4:3 (2:3)

Ак Барс-Динамо (Казань) — Родина (Киров) — 5:4 (1:3)

Старт (Нижегородская область) — Водник (Архангельск) — 0:11 (0:3)