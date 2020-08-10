Иркутск и Ульяновск примут Кубок России

Федерация хоккея с мячом России объявила сроки первого официального турнира сезона-2020/21. Стартует сезон, как и в прежние годы, с первого этапа Кубка страны, который в сентябре примет Ульяновск и Иркутск. И если для Ульяновска этот турнир стал традицией, то в Иркутске игры впервые пройдут в новеньком крытом ледовом дворце «Байкал», который должен быть сдан 18 августа.

Официальная церемония открытия состоится 10 сентября. Именно в этот день клубы Суперлиги группы «Запад» начнут сезон, «Восток» — сделает это днем позже. Календарь федерация планирует обнародовать в ближайшее время.

Что касается чемпионата России, то стартовать он должен 7 ноября.

— Календари Кубка и чемпионата России уже разработаны, но федерация ждет письменных гарантий клубов об участии в сезон- 2020/21 годов. На сегодняшний день свое участие подтвердили и заключили договор с ФХМР не все команды суперлиги, поэтому мы не имеем права публиковать календарь, — пояснил ситуацию директор по организации и проведению соревнований ФХМР Юрий Молотков.